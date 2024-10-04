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В Польше задержали белоруса с пистолетом-пулеметом и контрабандными сигаретами

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  • 4.10.2024, 16:01
  • 1,656
В Польше задержали белоруса с пистолетом-пулеметом и контрабандными сигаретами

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Под Варшавой полиция нашла у 35-летнего белоруса пистолет-пулемет времен Второй мировой войны и контрабандные сигареты. Мужчина задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы. О необычной находке рассказали в полиции Отвоцка, заметил MOST.

Пистолет-пулемет ППС калибра 7,62 мм, а также крупную партию табачных изделий мужчина хранил в арендованном помещении. Их обнаружили в ходе обыска.

Задержание стало результатом совместной операции польской полиции и Центрального следственного бюро (CBŚP). Дело уже передано в районную прокуратуру города Отвоцка. Белоруса обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и табачных изделий без акцизных марок.

Окружной суд ввел в отношении мужчины полицейский надзор, вынес запрет на выезд из страны и постановил изъять паспорт.

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