В Польше задержали белоруса с пистолетом-пулеметом и контрабандными сигаретами

В Польше задержали белоруса с пистолетом-пулеметом и контрабандными сигаретами3
- 4.10.2024, 16:01
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Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Под Варшавой полиция нашла у 35-летнего белоруса пистолет-пулемет времен Второй мировой войны и контрабандные сигареты. Мужчина задержан, ему грозит до 8 лет лишения свободы. О необычной находке рассказали в полиции Отвоцка, заметил MOST.
Пистолет-пулемет ППС калибра 7,62 мм, а также крупную партию табачных изделий мужчина хранил в арендованном помещении. Их обнаружили в ходе обыска.
Задержание стало результатом совместной операции польской полиции и Центрального следственного бюро (CBŚP). Дело уже передано в районную прокуратуру города Отвоцка. Белоруса обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия и табачных изделий без акцизных марок.
Окружной суд ввел в отношении мужчины полицейский надзор, вынес запрет на выезд из страны и постановил изъять паспорт.