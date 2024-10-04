Лукашенко публично признался, что не контролирует ситуацию в стране

Лукашенко публично признался, что не контролирует ситуацию в стране7
- 4.10.2024, 16:15
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Диктатор рассказал о полете на вертолете, когда в небе были «Шахеды».
Лукашенко прокомментировал вчерашний полет на вертолете, когда в небе были замечены «Шахеды».
Диктатор заявил, что это «не его проблемы, а проблемы службы безопасности».
«Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету. Летели они необычно низко. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь. И потом, знаете: сбить вертолет президента — это война», — добавил диктатор.
Он снова обошел стороной вопрос, чьи же это были беспилотники, заявив только, что было «несколько случаев и со стороны России, и со стороны Украины, много сбиваем и не смотрим чьи».
Напомним, вчера днем стало известно, что границу нашей страны со стороны Украины пересекли три «Шахеда», в это время в воздухе также находился вертолет Лукашенко, на котором он летел в сторону Микашевичей.