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Лукашенко публично признался, что не контролирует ситуацию в стране

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  • 4.10.2024, 16:15
  • 2,860
Лукашенко публично признался, что не контролирует ситуацию в стране

Диктатор рассказал о полете на вертолете, когда в небе были «Шахеды».

Лукашенко прокомментировал вчерашний полет на вертолете, когда в небе были замечены «Шахеды».

Диктатор заявил, что это «не его проблемы, а проблемы службы безопасности».

«Пусть они смотрят, где дроны летают и куда вертолету. Летели они необычно низко. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь. И потом, знаете: сбить вертолет президента — это война», — добавил диктатор.

Он снова обошел стороной вопрос, чьи же это были беспилотники, заявив только, что было «несколько случаев и со стороны России, и со стороны Украины, много сбиваем и не смотрим чьи».

Напомним, вчера днем стало известно, что границу нашей страны со стороны Украины пересекли три «Шахеда», в это время в воздухе также находился вертолет Лукашенко, на котором он летел в сторону Микашевичей.

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