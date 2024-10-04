Для определенной категории белорусов опять хотят повысить налоги 4.10.2024, 16:43

Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

В Беларуси в 2025 году намерены поднять ставки подоходного налога для тех, кто сдает в аренду жилье, гаражи, машино-места. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, пишет «Зеркало».

Как могут поднять налог для сдающих в аренду жилье

В Минске подоходный налог за сдачу одной комнаты в 2025 году намерены поднять до 50 рублей. Сейчас эта ставка составляет 47 рубля. Рост — на 6,4%. Речь идет о физлицах, которые сдают жилье без регистрации ИП.

Для областных городов налог хотят повысить до 46 рублей (сейчас — 44 рубля). Рост — на 4,6%.

Для 16 городов этот подоходный налог намерены поднять до 31 рубля. Это Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск. Сейчас он составляет 29 рублей.

Для других городов областного, районного подчинения и поселков городского типа налог собираются увеличить до 22 рублей (сейчас — 21 рубль), а во всех остальных населенных пунктах — до 16 рублей (сейчас — 15 рублей).

Как хотят повысить ставки за сдачу в аренду гаражей

В Минске налог за сдачу одного железобетонного или кирпичного гаража намерены повысить в 2025 году до 21 рубля (сейчас — 20 рублей), в областных центрах — до 18 рублей (сейчас — 17 рублей), в 16 городах, о которых шла речь выше, — до 12 рублей (сейчас — 11 рублей).

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