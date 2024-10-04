BBC: Битва под Угледаром стала катастрофой для морской пехоты РФ 1 4.10.2024, 17:13

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Элитные бригады понесли огромные потери.

При штурмах Угледара только 155 и 40 бригады морской пехоты оккупационной армии РФ могли потерять более 2100 человек с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести — это 40% довоенной численности этих подразделений.

Об этом в пятницу, 5 октября, пишет BBC.

Как отмечают журналисты, штурмы Угледара стали катастрофой для морской пехоты.

Россияне осенью 2022 и зимой 2023 бросили на захват города «элитные отряды морской пехоты — 155-й и 40-й бригады „черных беретов“ при поддержке БМП и танков. Им помогали мотострелковые соединения, составленные из мобилизованных и добровольцев».

На основе открытых данных BBC смогла подтвердить гибель по меньшей мере 211 морпехов 155-й бригады морской пехоты оккупантов, еще 42 пропали без вести. Это, как подчеркивается в публикации, в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Среди погибших — 19 офицеров, в том числе командир батальона Цырен Лубсанов. Также журналисты смогли подтвердить гибель 72 солдат и офицеров 40-й бригады «черных беретов» из Петропавловск-Камчатского.

«Косвенным образом о серьезных потерях „черных беретов“ может свидетельствовать тот факт, что к составу 155-й и 40-й бригад стали приписывать подразделения „Шторм Z“, сформированные из заключенных российских колоний», — подчеркнули в ВВС.

Авторы статьи также акцентировали, что установленное ими число потерь 155 и 40 бригад включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщали чиновники Приморского и Камчатского края, СМИ и соцсети, и чье место службы они смогли подтвердить.

«С учетом пропавших без вести, большинство из которых, скорее всего, погибли, реальная цифра погибших в штурмах Угледара морпехов может вырасти до 700 человек», — сообщили в ВВС.

При этом потери оккупантов в ходе штурмов Угледара не ограничиваются только «морпехами».

«Серьезный урон», по словам журналистов, получил мотострелковый батальон оккупантов Алга. Он был сформирован в Татарстане «из людей, добровольно подписавших контракт уже после начала полномасштабного вторжения».

По рассказам выживших оккупантов, во время одного из штурмов их рота передвигалась на БМП, выпущенных в 1970-х годах. Некоторые из них ломались, при этом техника часто перемещалась колоннами — это делало их легкой добычей для засад и обстрелов.

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