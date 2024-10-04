В ЕС допустили введение санкций против Грузии 4.10.2024, 17:41

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Названо условие.

Европейский союз может ввести санкции против Грузии, если она продолжит отходить от демократии. Об этом заявил в пятницу посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, слова которого приводит Reuters.

Дипломат отметил, что Брюссель готов сотрудничать с любым правительством Грузии, которое будет сформировано после парламентских выборов 26 октября, при условии, что выборы будут демократическими. Также посол предупредил, что Грузия не сможет стать членом ЕС, если там установится однопартийная система без политической оппозиции.

«Пока что существует вероятность введения санкций в будущем, если дела с выборами действительно пойдут не правильно», - сказал Герчинский журналистам в Тбилиси.

По словам дипломата, представители ЕС не проводили встреч с правительством Грузии с июня из-за «недружественного» отношения действующей грузинской власти. Диалог поставили на паузу после того, как грузинское правительство начало поддерживать «антизападные и антиевропейские нарративы».

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