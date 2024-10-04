Саудиты могут погубить Путина Виталий Портников

4.10.2024, 19:09

2,378

Всё дело в нефти.

Politico заявило, что если Саудовская Аравия выполнит свои угрозы и увеличит добычу нефти, то это создаст серьезные проблемы для военной экономики Путина.

Здесь сначала следует разобраться в мотивах. Саудовская Аравия совсем не заинтересована в том, чтобы цены на нефть падали.

Саудовская Аравия наоборот все время борется за увеличение стабильной цены на нефть примерно от 70 до 100 долларов за баррель. Однако для того, чтобы это произошло, страны, которые добывают нефть, должны уменьшить ее добычу и придерживаться квот, которые согласовываются организацией стран, добывающих нефть (ОПЕК), с теми государствами, которые не входят в состав ОПЕК.

Однако со времени, когда Россия начала свою большую войну с Украиной, она постоянно, хотя и нелегально, увеличивает добычу нефти и нарушает достигнутые договоренности. Кстати, и не только Россия. Говорится и о некоторых других странах, которые не являются членами ОПЕК, например Казахстан.

Путину нужны деньги для обеспечения его военного бюджета и социальной стабильности в стране. Он продает нефть таким государствам как Китай, Индия или Турция со значительной скидкой. Для того чтобы увеличить доходы в бюджет Россия должна продавать больше нефти. В такой ситуации надеяться, что цена будет значительно вырастать, не приходится.

Тогда Саудовская Аравия может пойти другим путем – увеличив добычу собственной нефти. Она может это сделать кардинально и без каких-либо лишних проблем. Она захватывает большую долю рынка и таким образом, даже при условии огромного уменьшения цен на нефть, получает гораздо больший доход. Кроме того, она дисциплинирует другие страны, которые добывают нефть, чтобы в будущем, когда будут достигнуты договоренности по сокращению добычи нефти, они вели себя честно и придерживались тех обязательств, которые будут на себя брать. То есть говорится не просто о количестве денег, но и о воспитательной работе для таких стран как Россия.

Если Саудовская Аравия начнет увеличивать добычу нефти, то эта «воспитательная работа» будет продолжаться несколько лет подряд. Для того, чтобы нефть снизилась в цене с нынешних 50 – 70 долларов за баррель до 20 долларов за баррель, нужно определенное время. Нужно, чтобы нефтяной рынок функционировал именно в таком режиме, а Эр-Рияд убедился, что он захватил значительную долю этого рынка и окончательно вытеснил с него главных конкурентов, среди которых будет и Россия.

При чем здесь пример СССР и Афганистана

Возникает следующий вопрос – при условии когда нефть будет стоить 20 – 30 долларов за баррель такие страны как Китай не будут выбирать дешевую российскую нефть, потому что дешевой она будет и в той же Саудовской Аравии. Если Россия захочет продавать собственную нефть, ей придется сообщить о большей скидке, чем та которую она сейчас предлагает Китаю и Индии. Потери российского бюджета от дешевой нефти могут быть гораздо серьезнее, чем сейчас прогнозируют эксперты по энергетическому рынку.

Это не значит, что Путин внезапно решит прекратить войну против Украины. Ведь эта война – это главная политическая цель главы Кремля, что бы ни происходило с его экономикой. По большому счету, Путин готов сжечь эту российскую экономику в пожаре войны. Однако в любом случае сразу после того, как уменьшатся цены на нефть в России не будет реальных возможностей поддерживать ни военный бюджет, ни социальную стабильность, ни платить тем россиянам, которые готовы за деньги идти воевать против Украины.

Придется в корне менять всю политику. Речь идет не о том, когда Россия откажется от войны в Украине, ведь это в любом случае произойдет. Речь идет о реальной инерции экономического и политического развития самой России.

Похожее происходило с выводом советских войск из Афганистана. Советское руководство в условиях серьезного экономического кризиса осознало, что продолжать удерживать в Афганистане контингент советских войск опасно для дальнейшего развития событий в самом СССР. Что эти затраты не стоят связанных с ними рисков.

Однако сохранить советскую государственность даже после этого вывода войск было уже фактически невозможно. Все эти инерционные процессы, которые за несколько лет привели к окончательному исчезновению СССР, были уже запущены. Никакие реалистичные политические решения не могли остановить крах советской империи.

С Россией, по крайней мере с режимом Путина, может произойти то же самое. Даже если Путин осознает необходимость окончания российско-украинской войны, это может не спасти его режим от падения, а Россию от многолетнего экономического и политического кризиса, который распространится на новые поколения граждан этой страны.

Для Украины очень важно не превратиться в тот самый Афганистан, из которого СССР выводит свои войска. То есть не встретить завершение войны разрушенной страной с потерянным населением и без перспективы для возрождения, а исключительно с перспективами дальнейших конфликтов во внутренней жизни.

Для этого нужно, чтобы в ожидании окончания войны Украина имела гарантии безопасности и возможности для реального решения проблем.

Виталий Портников, «24 канал»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com