В Витебске треснуло здание гимназии имени Алферова
- 4.10.2024, 19:12
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Учеников перевели в другие школы.
В стенах одного из корпусов витебской гимназии № 1 имени Жореса Алферова образовались трещины, сообщил Витебский горисполком в своем телеграм-канале. Для безопасности учащихся и персонала принято решение о частичном перемещении учебного процесса.
Отмечается, что причиной появления трещины стало движение грунта. Сейчас здание обследуют специалисты.
В целях безопасности учащихся и работников учебного заведения перевели в другие образовательные учреждения Витебска. По результатам экспертизы будет принято решение о возобновлении учебного процесса или выполнении необходимых ремонтных работ.
Первая гимназия в Витебске была открыта в августе 1991 года на базе бывшей средней школы. В ней обучаются более 1000 учеников.