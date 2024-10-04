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В Витебске треснуло здание гимназии имени Алферова

  • 4.10.2024, 19:12
  • 1,322
В Витебске треснуло здание гимназии имени Алферова

Учеников перевели в другие школы.

В стенах одного из корпусов витебской гимназии № 1 имени Жореса Алферова образовались трещины, сообщил Витебский горисполком в своем телеграм-канале. Для безопасности учащихся и персонала принято решение о частичном перемещении учебного процесса.

Отмечается, что причиной появления трещины стало движение грунта. Сейчас здание обследуют специалисты.

В целях безопасности учащихся и работников учебного заведения перевели в другие образовательные учреждения Витебска. По результатам экспертизы будет принято решение о возобновлении учебного процесса или выполнении необходимых ремонтных работ.

Первая гимназия в Витебске была открыта в августе 1991 года на базе бывшей средней школы. В ней обучаются более 1000 учеников.

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