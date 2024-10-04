Зеленский приехал в Сумскую область и провел там заседание Ставки 4.10.2024, 19:16

Он встретился с украинскими воинами, участвующими в Курской операции.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 4 октября, посетил Сумскую область. Там он встретился с украинскими воинами, участвующими в Курской операции, а также провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Главный вопрос - защита украинской инфраструктуры и энергетики, в частности работа ПВО.

Он заслушал доклады Воздушных сил, командование «Восток», а также министра энергетики Германа Галущенко. Также на заседании находились представители государственных энергокомпаний.

«Есть решение, чтобы поддержать регион, отдельно будут еще совещания по энергетике Сумской области, других наших пограничных областей. Перед зимой самое главное это резерв прочности», - отметил украинский президент в своем телеграм-канале.

Кроме того, были доклады руководителя Службы безопасности Василия Малюка и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте. В частности, речь шла о Донецких направлениях, Харьковской области, юге государства, приграничье, а также Курской области.

- Oчень важно понимать, что Курская операция - реально стратегическая вещь, то, что добавляет мотивации партнерам, добавляет мотивации быть с Украиной, быть более решительными и давить на Россию - давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо, - подчеркнул Зеленский.

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