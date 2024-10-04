«Один из факторов будет иметь колоссальное значение» 4.10.2024, 19:51

Британский полковник объяснил, чего ждать от боев в Курской области.

Наступление Украины в Курской области действительно успешное. Силы обороны Украины контролируют немалую территорию, хотя и россияне пытаются их вытеснить.

Для этого, вероятно, уже перемещали подразделения с фронта. Полковник британской армии в отставке Ричард Кэмп сказал «24 каналу», что в дальнейшем развитие боевых действий преимущественно будет зависеть от погоды.

Как погода повлияет на бои в Курской области

Сложно предсказать, смогут ли Силы обороны Украины удержать взятую под контроль территорию в Курской области в течение зимы. Погода имеет большое значение для маневрирования атакующих сил.

Сторона, которая обороняется в холодное время года, сильнее, чем та, что атакует. От того, насколько Россия сможет вмешаться в операцию на Курщине, будет зависеть, сможет ли Украина удержаться.

- Надеюсь, что смогут, если это то, что они хотят сделать. Но придется посмотреть, как будет развиваться ситуация и сколько ресурсов России нужно выделить для вытеснения Украины из Курской области, – отметил Ричард Кемп.

О преимуществах Курской операции

По мнению Кемпа, наступление Украины в Курской области является феноменальным и застало врага врасплох. Реальной обороны со стороны России не было, поэтому украинским военным удалось захватить значительную часть российской территории и удерживать ее.

Чем дольше продлится Курская операция, тем больше выгода для Украины. Это, в частности, дает «разменные монеты» в любых потенциальных переговорах с Россией по территориям.

Но есть другое преимущество – наступление оттянет российские силы с фронта в Украине, чтобы они могли с ним справиться. Видимо, Кремль уже перемещал подразделения с некоторых участков, чтобы попытаться простоять на Курщине, но пока не удалось.

- Возможно, им придется привлечь больше сил, отведя их от линии фронта. Но если они не могут сделать это силами, которые у них там есть сейчас, не похоже на то, что и в дальнейшем с этим справятся, – констатировал полковник британской армии в отставке.

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