ВСУ ликвидировали шесть северокорейских офицеров под Донецком 4.10.2024, 19:55

1,800

Иллюстративное фото

Об этом сообщили в украинской разведке.

Вооруженные силы Украины уничтожили шесть офицеров КНДР под Донецком.

По данным источников издания Kyiv Post в украинской разведке, среди 20 солдат, погибших в результате украинского ракетного удара по оккупированной РФ территории недалеко от Донецка, было 6 офицеров из КНДР.

Сообщается, что они приехали на совещание с командованием российской армии, которое показывало им подготовку личного состава к наступательным действиям и обороне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com