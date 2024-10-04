ВСУ ликвидировали шесть северокорейских офицеров под Донецком
- 4.10.2024, 19:55
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Об этом сообщили в украинской разведке.
Вооруженные силы Украины уничтожили шесть офицеров КНДР под Донецком.
По данным источников издания Kyiv Post в украинской разведке, среди 20 солдат, погибших в результате украинского ракетного удара по оккупированной РФ территории недалеко от Донецка, было 6 офицеров из КНДР.
Сообщается, что они приехали на совещание с командованием российской армии, которое показывало им подготовку личного состава к наступательным действиям и обороне.