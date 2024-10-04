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«Камера повела себя странно»

  • 4.10.2024, 20:06
«Камера повела себя странно»

Белорус хотел купить новый Xiaomi 14T Pro, но остался разочарован.

Недавно в Беларуси начались продажи Xiaomi 14T Pro. В редакцию «Онлайнера» обратился читатель, который пришел в салон, намереваясь купить устройство. По словам мужчины, перед покупкой он решил проверить работу камеры смартфона. Результатом был неприятно удивлен.

«Промоутер сказал, что, возможно, ошибка софта и поправят в обновлении, но это проявляется только в режиме HDR», —отметил мужчина. Он утверждает, что в салоне было две модели Xiaomi 14T Pro и обе делали дефектные снимки.

Судя по видео, которым поделился белорус, проблема проявляется при автоматическом переходе аппарата в режим HDR-съемки и обратно.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию официального импортера техники Xiaomi в Беларусь:

«На данный момент не зафиксировано обращений в сервисный центр с недостатком в работе камеры устройств серии Xiaomi 14T. В случае, если вы все-таки столкнулись с какой-либо проблемой в работе устройства, мы рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный центр.

Также в соответствии с Законом о защите прав потребителей потребитель имеет право на проверку качества товара (работы, услуги), комплектности, количества товара (результата работы), на проведение в его присутствии демонстрации работоспособности, правильного и безопасного использования товара (результата работы), в том числе сложно технических товаров, до момента его приобретения».

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