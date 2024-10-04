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В Telegram назвали причину последних сбоев

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  • 4.10.2024, 20:47
В Telegram назвали причину последних сбоев

Сообщения в мессенджере медленно загружались и отправлялись.

Мессенджер Telegram в течение последних нескольких дней испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В связи с этим в сервисе наблюдались масштабные сбои.

«В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки», - говорится в сообщении пресс-службы Telegram.

Так, в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа.

«Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и все проблемы полностью решены. Извиняемся за временные неудобства», - добавили в пресс-службе мессенджера.

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