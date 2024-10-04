«Лукашенко в Гаагу может сдать собственное окружение» 3 4.10.2024, 20:54

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Преступник нервничает.

Международный уголовный суд принял пакет документов, доказывающих совершение преступлений во время жестоких репрессий в Беларуси. Это было сделано по запросу Литвы, которая является подписантом Римского статута.

Долгое время именно Литва занималась сбором доказательств о том, что в Беларуси после выборов в 2020-м властями совершались многочисленные преступления против человечности.

Реально ли доставить Лукашенко на скамью подсудимых? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу Дмитрию Болкунцу:

— Да, абсолютно. Я уверен, что если бы был выписан ордер на арест Лукашенко и его ближайшего окружения, то его выдача была бы довольно, скажем так, несложным эпизодом для реализации, учитывая масштабы Беларуси. Если бы под этот иск был объявлен гонорар, например — 10-20 миллионов евро, и гарантии тем людям, которые это сделают, то в глазах белорусского истеблишмента, я бы так это назвал, Лукашенко выглядел бы международным преступником.

Арест его какой-то группой лиц внутри Беларуси и выдача в Гаагу могли бы обезопасить каких-то иных лиц силового блока от дальнейшего преследования. Они бы могли получить гарантию амнистии. Это, кстати, будет беспокоить Лукашенко.

Даже подача самого иска его уже беспокоит. А если бы он ордер получил, он бы очень переживал по этому вопросу, потому что в один момент ордер может быть реализован. Механизмы могут быть разные, но в историю Лукашенко тогда попадает как международный преступник, признанный в мире. И поэтому для него это, конечно, будет тяжелый удар.

Надеюсь, что литовское правительство имело серьезное намерение и будет дальше продолжать эту работу.

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