BBC: За год боев под Угледаром РФ потеряла больше элитных воинов, чем за 10 лет в Чечне 4.10.2024, 21:04

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Десятки числятся пропавшими без вести.

Элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только погибших насчитывается более 200 человек, подсчитала российская служба BBC.

Угледар является стратегически важным пунктом, и наиболее интенсивные бои происходили вокруг него осенью 2022 года и зимой 2023-го.

К штурму города были привлечены элитные 155 и 40 бригады морской пехоты ВС РФ, также известные как черные береты, с поддержкой бронетехники, включая БМП и танки. Им помогали мотострелковые подразделения, укомплектованные мобилизованными и добровольцами.

По данным BBC, во время боев за Угледар погибли по меньшей мере 211 морских пехотинцев 155 бригады, еще 42 человека числятся пропавшими без вести. Это значительно превышает потери этого подразделения за десятилетие войны в Чечне, отмечает издание.

В боях также участвовали оккупанты из 40 бригады из Петропавловска-Камчатского. Журналисты BBC смогли получить подтверждение гибели 72 россиян этого подразделения. Серьезность потерь подтверждается тем, что в состав обеих бригад стали добавлять подразделения Шторм-Z, сформированные из заключенных российских колоний, добавило издание.

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