Ученые: Глубоко под поверхностью Луны обнаружено неожиданное движение 1 4.10.2024, 21:23

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Исследователям удалось выяснить, что там происходит.

Астрономы провели анализ новых данных, полученных с орбитальных космических аппаратов, которые вращаются вокруг Луны, описывающих твердость спутника Земли под гравитационным воздействием Земли и Солнца, и обнаружили, что глубоко в недрах Луны она не везде твердая.

Скорее всего мантия Луны имеет толстую, вязкую зону, которая поднимается и опускается. Исследование опубликовано в AGU Advances, пишет ScienceAlert (перевод - «Фокус»).

По словам ученых, моделирование, основанное на полученных данных, показывает, что скорее всего в нижней части твердой мантии Луны перед ядром находится зона низкой вязкости. Идея о том, что такой не твердый слой существует, ученые предполагали уже давно, но до сих пор имеющиеся данные не могли определенно сказать, действительно ли это так на самом деле.

Под влиянием гравитационного притяжения Земли и Солнца Луна испытывает приливный эффект, то есть ее форма и гравитации меняются. Ученые использовали данные орбитальных аппаратов, и они позволили впервые оценить изменения на Луне в результате приливных эффектов.

Моделирование, которое описывают природу горных пород, находящихся глубокого в недрах Луны, указывает на то, что слой под твердой мантией должен быть вязким, чтобы объяснить данные наблюдений.

Но как именно зона низкой вязкости оказалась в нижней части мантии Луны и каким образом она остается в расплавленном виде? По словам ученых, для получения ответов нужно провести дополнительные исследования. Но авторы научной работы считают, что в этом может быть замешан минерал ильменит, состоящий из оксида титана и железа.

Ученые говорят, что легче всего объяснить зону низкой вязкости частичным расплавлением в слое горных пород, которые богаты ильменитом. Подобное явление уже было недавно обнаружено на Марсе благодаря сейсмическим данным.

Чтобы понять, что же на самом деле происходит на глубине в сотни километров под поверхностью Луны, требуются некоторые догадки, и все же догадки, предложенные учеными, имеют научное обоснование, исходя из того, что известно о планетах и их спутниках.

Авторы исследования считают, что если в ближайшие годы на Луне появится постоянная база, то можно будет получить сейсмические данные непосредственно на поверхности спутника Земли. Таким образом можно точно определить, что же на самом деле происходит в недрах Луны.

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