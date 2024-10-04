Проевропейская оппозиция Грузии может получить большинство на выборах 4.10.2024, 22:11

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Данные опроса.

Проевропейские оппозиционные партии Грузии, которые преодолевают избирательный барьер, могут получить в целом 55% голосов избирателей на парламентских выборах 26 октября.

Об этом свидетельствует опрос компании Edison Research по заказу грузинского оппозиционного телеканала Formula, сообщает «Европейская правда».

Согласно опросу, который охватил 1200 совершеннолетних граждан Грузии, за партию власти «Грузинская мечта» проголосовали бы 33% грузинских выборов, если бы выборы состоялись сегодня.

Среди оппозиционных партий, которые преодолевают 5%-ный барьер, в парламент пройдут блок «Единство» (19%), «Коалиция за перемены» (13%), «Сильная Грузия» (12%) и «Гахария – За Грузию» (11%).

Пророссийский проект «Альт-инфо» в опросе получил 3%.

Кроме того, 63% опрошенных граждан Грузии считают, что страна движется в неправильном направлении, а остальные 37% – в правильном.

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