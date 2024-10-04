Минские маршрутки дорожают сразу на 20% 1 4.10.2024, 22:35

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А вслед за ними и автобусы с троллейбусами?

Минский блогер Денис Блищ в своем телеграм-канале отметил, что начал дорожать проезд в столичных маршрутках.

Он приложил фотографию из маршрутки №1097 «Ангарская — ТЦ Ждановичи». Большая наклейка на панели гласит, что стоимость проезда составляет 2,5 рубля.

Рядом висит лист размера А4 с объявлением:

«Уважаемые пассажиры! Стоимость проезда с 07 октября 2024г. — 3 рубля».

Автор отмечает: «Похоже, маршрутки Минска начинают переходить на тариф 3 рубля за поездку. Обычно они это делают не одновременно, но в конце концов делают все».

Проезд в государственном общественном транспорте Минска последний раз дорожал 20 апреля 2022 года: наземный транспорт — с 75 до 85 копеек (на 13,3%), а метро — с 80 до 90 копеек (на 12,5%).

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