В оккупированной Керчи прогремели взрывы
- 4.10.2024, 22:45
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Их было по меньшей мере четыре.
Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму вечером пятницы, 4 октября, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы обучении, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По данным мониторинга, по меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом около 21:10 по местному времени.
В то же время, оккупационные власти Крыма накануне объявили о проведении военных учений. Однако местные жители пересылают в соцсетях сообщения о якобы объявленной ракетной опасности в Крыму.