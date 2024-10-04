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В оккупированной Керчи прогремели взрывы

  • 4.10.2024, 22:45
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В оккупированной Керчи прогремели взрывы

Их было по меньшей мере четыре.

Во временно оккупированном городе Керчь в Крыму вечером пятницы, 4 октября, раздались взрывы. Россияне заявили о якобы обучении, сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По данным мониторинга, по меньшей мере четыре взрыва прогремели над городом около 21:10 по местному времени.

В то же время, оккупационные власти Крыма накануне объявили о проведении военных учений. Однако местные жители пересылают в соцсетях сообщения о якобы объявленной ракетной опасности в Крыму.

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