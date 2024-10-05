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Игорь Кизим обвинил Лукашенко в лицемерии

  • 5.10.2024, 1:30
Игорь Кизим обвинил Лукашенко в лицемерии
Игорь Кизим

Бывший посол Украины в Беларуси поставил диктатора на место.

Посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим назвал верхом лицемерия сделанные 4 октября Лукашенко заявления о готовности помочь Украине в восстановлении после войны».

«Вот верх лицемерия, когда хочется говорить оскорбительные слова. То есть, одним он помогает разрушать Украину, а теперь хочет «помогать» восстанавливать тем, кого он сам помогает разрушать», — отметил дипломат в своем посте в Facebook.

То, что наговорил Лукашенко могут объективно комментировать только пропагандисты из его ближайшего окружения, добавил он.

- Все понимают, что большинство из этого бреда он говорит сам для себя, — написал Кизим.

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