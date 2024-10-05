ВСУ пробили серьезную ПВО на российском аэродроме 5.10.2024, 8:51

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Военный эксперт объяснил, как это удалось сделать.

Украинские дроны успешно атаковали военный аэродром «Борисоглебск». Был нанесен масштабный удар по месту, где расположены склады с управляемыми авиабомбами и российские самолеты.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» подчеркнул, что это был масштабный удар СБУ, ССО и Сил обороны.

Свитан отметил, что аэродром «Борисоглебск» расположен примерно в 500 километрах от Украины. Это учебная база, на которой размещены склады боеприпасов. Оттуда также могут взлетать Су-34 и Су-35.

По его мнению, СБУ приняла решение отработать по данному аэродрому, как только было подтверждено, что в ангарах есть загруженные КАБы. Это не первый удар по нему, ранее мы уже несколько раз пытались туда подойти.

«Сложно подходить, потому что система ПВО довольно серьезная», – сказал полковник запаса.

Он отметил, что украинским беспилотникам приходится долго лететь, а российская ПВО на протяжении всего маршрута полета пытается их сбить.

Поэтому, по его словам, было принято решение осуществить масштабную атаку, запустив более 100 беспилотников по разным направлениям. Это рассредоточило вражескую ПВО, растянуло их самолеты, которые также пытались перехватывать БПЛА.

«Несколько наших беспилотников прошли и нанесли поражение», – заявил Свитан.

Судя по снимкам, добавил он, было поражено начало взлетной полосы, а о непосредственном повреждении самолетов и КАБов узнаем после подтверждения последствий удара, который был нанесен ночью 3 октября.

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