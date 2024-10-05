закрыть
5 октября 2024, суббота, 9:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Майкл Джордан показал свой уникальный электросуперкар

  • 5.10.2024, 8:58
  • 1,218
Майкл Джордан показал свой уникальный электросуперкар

Авто стоит более 2-х миллионов евро.

Коллекцию авто Майкла Джордана пополнил новый интересный экземпляр — уникальный суперкар Pininfarina Battista Targamerica. Звездный баскетболист получил электрокар в начале октября, сообщает сайт Carscoops.

Электромобиль Pininfarina Battista Targamerica презентовали на ретрошоу в Монтерее (США). Суперкар выпустили в одном-единственном экземпляре по заказу Майкла Джордана. Его стоимость не называют, но она точно превышает 2 миллиона евро.

Главное отличие Targamerica от стандартного купе Pininfarina Battista — съемная крыша. Кроме того, электрокар получил особые колесные диски, а его кузов окрашен в серебристый цвет с синими полосами.

Салон украсили особой коричневой кожей. Кроме того, специально по заказу Майкла Джордана установили держатель для сигар.

Электрический суперкар Pininfarina Battista Targamerica оснащен силовой установкой от Rimac Nevera — четырьмя моторами, которые суммарно развивают 1900 л. с. и 2340 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 350 км/ч. С батареей на 120 кВт∙ч запас хода составляет 476 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский