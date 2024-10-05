The Times: КНДР поставляет РФ половину снарядов, которые она использует на войне в Украине 1 5.10.2024, 10:39

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Это стало ключевым фактором в захвате Угледара.

По данным западной разведки, половину снарядов, которые использует Россия в войне против Украины, — около трех миллионов в год — поставляет Северная Корея. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на собственные источники.

«Президент Путин посетил Пхеньян в начале этого года, чтобы подписать соглашение об обороне с Ким Чен Ыном, и Кремль стал зависимым от закрытого авторитарного государства, чтобы сохранить свои успехи на востоке Украины», — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что, несмотря на то, что многие снаряды считаются неисправными, именно их количество позволило России достигать стабильных успехов, недавно захватив восточный украинский город Угледар.

Собеседник издания также отметил, что Россия несет большие потери в Украине — 1200 военных в сутки, из них 480 — только в боях за город Покровск Донецкой области.

Согласно данным западной разведки, РФ пока не в состоянии одновременно захватить Покровск и оттеснить украинские силы из Курской области без массовой мобилизации, но российские власти пока на этот шаг не идут.

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