С белорусов решили собирать еще больше штрафов и налогов
- 5.10.2024, 11:02
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Стало известно, что изменится в 2025 году.
Правительство Беларуси подготовило законопроект «О республиканском бюджете на 2025 год». Планируется, что его расходы составят 50,295 млрд рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 45,835 млрд.
«Телеграф» посмотрел, на какие суммы Совмин предложил собрать с белорусов штрафов и налогов в 2025-м.
Дефицит республиканского бюджета на 2025 год, согласно информации из законопроекта, составит 4,459 млрд рублей. Для сравнения: республиканский бюджет на 2024 год предусматривал дефицит на сумму 4,751 млрд рублей.
Дефицитом госбюджета считается заранее предусмотренное превышение расходов над доходами в бюджете страны.
Противоположностью дефицита является профицит, при котором планируется, что доходы в государственном бюджете будут выше, нежели расходы.
В республиканский бюджет будут поступать доходы с налогов, штрафов, удержаний и не только. Общая сумма прогнозируемых налоговых доходов в 2025-м — 34,479 млрд рублей.
Республиканский бюджет на этот год предусматривал доходы от налогов на сумму 29,430 млрд. То есть в следующем году планируется собрать налогов на 14,6% больше, чем в 2024-м. Вот некоторые отдельные статьи доходов с налогов на 2025-й (согласно законопроекту):
налог на прибыль — 2,757 млрд рублей (в этом году — 2,122 млрд),
налоги на доходы — 35,686 млн (в 2024-м — 26,371 млн),
налог на добавленную стоимость — 19,042 млрд рублей (в этом году — 16,113 млрд),
налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности — 8,014 млрд (в 2024-м — 7,171 млрд).
Что касается штрафов и удержаний, то в проекте бюджета на 2025-й заложены такие цифры:
удержания из заработной платы осужденных и граждан, освобожденных от уголовной ответственности — 3,376 млн рублей (в 2024-м — 3,052 млн),
штрафы — 243,777 млрд (в этом году — 208,933 млрд, то есть в следующем году — +14,3%).
А что по расходам?
В законопроекте также прописали планируемые расходы республиканского бюджета на 2025 год.
Вот некоторые статьи и цифры:
Государственные органы общего назначения — 1,365 млрд рублей (в 2024-м — 1,270 млрд).
Обеспечение проведения выборов и референдумов — 54,145 млн (в этом году — 34,056 млн).
Обслуживание госдолга Беларуси — 4,735 млрд (в 2024-м — 5,305 млрд).
Национальная оборона — 4,726 млрд (в этом году — 3,577 млрд).
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности — 5,344 млрд рублей (в 2024-м — 4,672 млрд).
Здравоохранение — 2,784 млрд (в этом году — 2,490 млрд).
Образование — 2,177 млрд (в 2024-м — 1,877 млрд).
Пенсионное обеспечение — 2,169 млрд (в этом году — 1,828 млрд).