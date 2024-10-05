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Швеция готовится к историческому развертыванию войск недалеко от границы РФ

  • 5.10.2024, 11:23
Швеция готовится к историческому развертыванию войск недалеко от границы РФ

Впервые в истории как составляющая сил НАТО.

Шведские войска готовятся отправиться в Латвию, причем впервые в истории как составляющая сил НАТО. Войска отправятся в начале следующего года.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, обязательства по коллективной обороне непоколебимы всех союзников.

«Развертывание батальона поможет сделать Латвию, Швецию, а также НАТО в целом более безопасными», - сказала она.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс поблагодарил шведских партнеров за решение укрепит альянс и страны Балтийского региона. Вчера он посетил военную базу на юге Швеции, где ему показали подразделение, которое направит 600 солдат для сил НАТО в Латвии.

Этот полк отправится в страну в начале 2025 года и присоединится к сухопутной бригаде, которую возглавляет Канада.

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