Бои за газовые вышки возле Змеиного: появились эксклюзивные кадры

Бои за газовые вышки возле Змеиного: появились эксклюзивные кадры1
- 5.10.2024, 11:44
- 1,782
Украина вернула контроль над частью объектов.
Государственная пограничная служба Украины опубликовала эксклюзивные кадры боев за газодобывающие вышки в Черном море. Восстановлен контроль над частью объектов.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Сообщается, что спецназ пограничников вместе с подразделениями военной разведки отбивают у россиян вышки возле острова Змеиный.
«Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей. Их удержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону», - говорится в сообщении.
На опубликованном видео после планирования операции бойцы штурмуют захваченные вышки с катеров.