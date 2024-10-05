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Бои за газовые вышки возле Змеиного: появились эксклюзивные кадры

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  • 5.10.2024, 11:44
  • 1,782
Бои за газовые вышки возле Змеиного: появились эксклюзивные кадры

Украина вернула контроль над частью объектов.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала эксклюзивные кадры боев за газодобывающие вышки в Черном море. Восстановлен контроль над частью объектов.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что спецназ пограничников вместе с подразделениями военной разведки отбивают у россиян вышки возле острова Змеиный.

«Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей. Их удержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону», - говорится в сообщении.

На опубликованном видео после планирования операции бойцы штурмуют захваченные вышки с катеров.

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