Мошенники берут кредиты на белорусов с помощью утерянной SIM-карты 2 5.10.2024, 11:51

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В А1 рассказали, как обезопаситься.

Мошенник смог получить доступ к аккаунту белоруски, воспользовавшись утерянной симкой. Мало того, он взял на ее кредит в размере 100 рублей. В компании A1 рассказали, как такое могло произойти и дали советы, как избежать проблем, пишет «Телеграф».

По данным издания Onliner, симку потеряла девочка вместе с умными часами, где та была установлена. Мама решила ее не блокировать, так как тарифный план не позволял уходить в минус и сразу отключал связь.

Однако злоумышленник и не планировал звонить по детской СИМ-карте. Вместо этого, он воспользовался стандартным предложением мобильного оператора А1 и взял кредит на 100 рублей, а затем потратил их. Женщина обнаружила на счету минус.

«Я очень удивилась, ведь на телефоне стоит родительский контроль: ребенок не может сам скачивать приложения, заходить на веб-страницы, пользоваться интернетом и всяческими приложениями, где могут списать деньги», — рассказала белоруска.

Впрочем, мошенник оказался не самым проницательным. По словам женщины, она взяла в офисе оператора распечатку расходов и узнала личность завладевшего детской СИМ-картой.

«Ошибкой стало то, что человек оплатил госпошлину иммиграционного паспорта, и указаны его фамилия, имя и длинный номер паспорта», — рассказала женщина.

Как мошенник мог с помощью SIM-карты получить кредит?

Для получения кредита в приложении А1 необходимо иметь доступ к аккаунту, который предоставляется с помощью СМС-авторизации.

Т.е. человек должен установить симку в смартфон, который может принимать СМС, внести PIN-код (он у A1 стандартный по умолчанию — 1111) и авторизироваться в приложении. Кредит тоже выдается посредством подтверждения через смс.

Как обезопаситься?

В компании попросили клиентов «ни в коем случае не предоставлять доступ к SIM-карте третьим лицам, а в случае ее утери — немедленно блокировать«.

Так же белорусам стоило бы поменять простой пин-код своих СИМ-карточек на более сложный и не отключать его, как многие делают в настройках.

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