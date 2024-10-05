Украинские воины эффектно сожгли вражеский ЗРК «Бук» 5.10.2024, 12:34

1,008

Поражение «жирной» цели показали на видео.

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На днях воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК «Бук М2».

Поражение было произведено дронами, на которые донатили украинцы. Видео уничтожения российского «Бука» показал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

«Очень жирную цель сожгли воины РУБАКА 77 отдельной аэромобильной бригады. Сначала вашим длинным дроном влупили ЗРК, потом уже добили очень толстым FPV. Джекпот!» – написал Стерненко.

Где именно был уничтожен российский ЗРК – не сообщается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com