Украинские воины эффектно сожгли вражеский ЗРК «Бук»
- 5.10.2024, 12:34
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Поражение «жирной» цели показали на видео.
Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На днях воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК «Бук М2».
Поражение было произведено дронами, на которые донатили украинцы. Видео уничтожения российского «Бука» показал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.
«Очень жирную цель сожгли воины РУБАКА 77 отдельной аэромобильной бригады. Сначала вашим длинным дроном влупили ЗРК, потом уже добили очень толстым FPV. Джекпот!» – написал Стерненко.
Где именно был уничтожен российский ЗРК – не сообщается.