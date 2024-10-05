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Украинские воины эффектно сожгли вражеский ЗРК «Бук»

  • 5.10.2024, 12:34
  • 1,008
Украинские воины эффектно сожгли вражеский ЗРК «Бук»

Поражение «жирной» цели показали на видео.

Украинские воины продолжают наносить потери российским оккупантам. На днях воины 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили российский ЗРК «Бук М2».

Поражение было произведено дронами, на которые донатили украинцы. Видео уничтожения российского «Бука» показал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко.

«Очень жирную цель сожгли воины РУБАКА 77 отдельной аэромобильной бригады. Сначала вашим длинным дроном влупили ЗРК, потом уже добили очень толстым FPV. Джекпот!» – написал Стерненко.

Где именно был уничтожен российский ЗРК – не сообщается.

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