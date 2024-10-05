Лукашенко боится вооруженного восстания? 7 5.10.2024, 13:45

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МВД готовит операцию «Арсенал».

МВД Беларуси начнет основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Операция пройдет с 7 по 11 октября.

Его целью называется предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Будут проверяться условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей и проинформируют о мерах безопасности при обращении с ними, сообщили в МВД.

Также будет вестись работа по выявлению нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, проведение разъяснительной работы с населением о возможности их добровольной сдачи.

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