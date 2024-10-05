Партизаны узнали, где россияне прячут технику от ударов ВСУ
- 5.10.2024, 13:52
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Командиры оккупантов всерьез обеспокоены.
Российский захватчики активно перемещают личный состав и военную технику в безопасные места во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области.
Перемещение вражеской техники и захватчиков зафиксировали агенты партизанского движения «Атеш» и члены «Маріуполь.Спротив».
«Зафиксировали, что ВС РФ начали активно перемещать технику и личный состав на более безопасные участки», - говорится на странице «Атеш» в Telegram.
По сведениям партизан, вражеские перемещения связаны с угрозой запуска дальнобойных ракет бойцами Вооруженных сил Украины:
«Командиры ВС РФ серьезно беспокоятся за безопасность войск и, кроме как менять позиции, не имеют других решений».
Партизаны также показали видео, на котором запечатлено перемещение вражеской техники.