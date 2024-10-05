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«Это я счастливая иду пропивать алименты на ребенка»

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  • 5.10.2024, 13:59
  • 4,862
«Это я счастливая иду пропивать алименты на ребенка»

Белоруска показала на видео, почему в стране проблемы с демографией.

Белоруска в TikTok показала, сколько алиментов прислал по почте папа ее ребенка. Комментарии под роликом было бы полезно почитать чиновникам, чтобы понять, почему в стране проблемы с демографией.

@nadin.chik_ Чего я только не услышала о себе, когда подала на алименты 😆 #алиментынаребенка #мамыбеларуси ♬ оригинальный звук - 😈ALEX_ROSE😈

«Это я счастливая иду пропивать алименты на ребенка со своими мужиками», — пошутила одна из пользовательниц TikTok. В ролике видно, что она держит в руках денежный перевод. Сумма «огромная» — 217 рублей.

Женщина спросила у подписчиц: «А на что вы тратите алименты по версии бывшего и его матери?» За три дня видео собрало 608 тысяч просмотров и несколько тысяч комментариев.

Если бы чиновники почитали ответы, возможно, они бы поняли, почему белоруски не стремятся рожать много детей.

«На двоих платит 370 и говорит, что я трачу на своих мужиков и гулянки. По его мнению, я успеваю везде, а на детей времени нет. Папа, который видит детей раз в год», — поделилась одна комментаторша.

«А я на алименты дом купила и ремонт сделала, бытовую технику купила (150-200 рублей, и то не каждый месяц)», — пошутила другая.

«А мой уже второй год не платит, боится, наверное, что я сопьюсь и сгуляюсь на его алименты», — тоже с иронией написала еще одна женщина.

«Я получила на двоих 300. Бывший муж всем рассказывает, что я на алименты летаю на океан».

«У меня 330 за последний месяц на двоих. Трачу, по его словам, на маникюр, парикмахера и живу тоже на эти деньги».

Другие примеры были, но немного. Нашелся ответственный папа: «Сыну 19, бывшая уехала от меня, когда ему было полгода. Всегда помогал сыну и продолжаю, на днях перевел ему 400 рублей, студент 2 курса БГУ уже».

«У меня платит от 500 до 700 на двоих в зависимости от зарплаты. По суду. Вопросов не было. Дети при желании на выходные остаются, и к бабушке (матери бывшего) ездят, и по телефону общаются».

Одна из комментаторш старшего возраста написала: «У моего сына вычитают алименты от 500 до 700 белорусских рублей (в зависимости от зарплаты), иногда бывает и 800. Еще всегда покупает дочке всякие вкусности, одежду и прочее. Я считаю, что так и должно быть». Этот комментарий собрал больше всего лайков.

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