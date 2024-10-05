МУС призвали немедленно выдать ордер на арест Лукашенко 4 5.10.2024, 14:14

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Диктатор лично заложил фундамент для похищения украинских детей.

С начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские власти усилили политику по перемещению украинских детей с временно оккупированных территорий этой страны.

Однако роль белорусских властей в содействии этой политике не получила должного внимания. Об этом заявили авторы нового доклада «Украденное детство», он опубликован на сайте организации Freedom House.

Отчет совместно подготовили Freedom House, правозащитный центр ZMINA, Региональный центр по правам человека и правозащитный центр «Весна».

«Зеркало» приводит ключевые моменты доклада.

В докладе подробно описано то, как белорусские власти «перевозят, проводят индоктринацию, перевоспитывают и милитаризируют украинских детей в интересах российской государственной политики искоренения украинской национальной и культурной идентичности».

Авторы исследования сделали несколько основных выводов, в числе которых то, что «Александр Лукашенко лично заложил фундамент для переселения украинских детей на территорию Беларуси», а также что «белорусский режим активно реализует российскую государственную политику по уничтожению украинской идентичности посредством систематической идеологической обработки и перевоспитания детей».

«Факты подтверждают вывод о том, что белорусский режим скопировал системный подход российского правительства к перемещению украинских детей с целью стереть их национальную идентичность.

В ходе анализа дел детей, лишенных родительской помощи, исследователи выявили как минимум троих среди этой группы, чье перемещение в Беларусь квалифицируется как депортация», — говорится в отчете.

Как детей и подростков с временно оккупированных украинских территорий везут в Беларусь в рамках «новой спецпрограммы»

Система образования и «отдыха», в которую помещают украинских детей в Беларуси, сфокусирована на распространении российской пропаганды, направленной на то, чтобы демонизировать определенные народы, в том числе украинский.

Деятельность ведется на русском языке, а украинских детей упорно идентифицируют как «русских» или «граждан России» внутри этой системы и в белорусских и российских государственных медиа, а также в белорусских неправительственных организациях, которые на самом деле созданы при участии властей и работают на интересы государства.

Также авторы заявили, что власти Беларуси причастны к российской милитаризации украинских детей.

«Наряду с перевоспитанием, милитаризация украинских детей — это очевидная цель их переселения. Украинским детям в белорусских учреждениях регулярно показывают контент, пропагандирующий службу в Вооруженных силах России и прославляющий роль Советского Союза во Второй мировой войне, проводя параллели между этим и продолжающейся войной России против Украины.

Украинские дети, которые вступили в российские военизированные молодежные организации на оккупированных территориях и которые затем были переданы Беларуси, также становятся действующими лицами пропаганды», — говорится в отчете.

Авторы доклада отметили также, что так называемое Союзное государство России и Беларуси играет важнейшую роль в финансировании и организации вывоза, идеологической обработки, перевоспитания и милитаризации украинских детей.

Отмечается, что белорусские власти активно проводят российскую политику в отношении украинских детей через организованные правительством неправительственные организации (GONGO).

«Есть пять категорий людей, которые стали соучастниками перемещения, перевоспитания и милитаризация украинских детей: белорусские чиновники, российские чиновники, чиновники Союзного государства, оккупационные власти в Украине и белорусские представители GONGO», — поясняется в докладе.

В связи с этим авторы отчета просят иностранные правительства, правительство Украины, Международную коалицию по возвращению украинских детей, международных доноров и гражданское общество призвать Международный уголовный суд (МУС) начать расследование перемещения, идеологической обработки и милитаризации украинских детей белорусскими властями и выдать ордера на арест: Александра Лукашенко, а также государственного секретаря «союзного государства» России и Беларуси, российского политика Дмитрия Мезенцева, председателя Совета министров «союзного государства», премьер-министра России Михаила Мишустина и Алексея Талая (беларуского спортсмена-паралимпийца и главы Фонда Алексея Талая), который сыграл центральную роль в проекте по переселению украинских детей в Беларусь.

Также авторы доклада призвали совместно работать над созданием единого международного механизма по содействию возвращения украинских детей в Украину с территории Беларуси.

Кроме того, они предложили выступать за введение и принятие санкций в отношении должностных лиц Беларуси и «союзного государства», причастных к преступлениям против украинских детей.

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