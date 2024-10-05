Период терпимости к Лукашенко прошел Телеграм-канал «Русский декаданс»

5.10.2024, 15:12

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Последние события еще слишком свежи.

Лукашенко не понимает, что подачки и тыканье пальцем во «врагов» действует только на таких же подозрительных и маразматичных политиков, как он и Путин. В Украине президент еще не страдает манией преследования, поэтому «польская угроза» Зеленским если и рассматривается, то в самом конце списка важных дел. А венчает его — так называемая «спецоперация».

И вряд ли украинская сторона не понимает причинно-следственную связь: восстановление Украины необходимо, но из-за чего эта необходимость появилась? Из-за лучшего друга Лукашенко.

Период терпимости прошел. У Украины есть память, и сегодняшние события еще слишком свежи.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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