ВСУ «обнулили» три командных пункта ВС РФ

ВСУ «обнулили» три командных пункта ВС РФ1
- 5.10.2024, 16:01
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С помощью Storm Shadow и GMLRS.
Генштаб Вооруженных сил Украины утром 5 октября отчитался об успешных ударах по командным пунктам вооруженных сил РФ. Были уничтожены три важных военных объекта врага.
Детали опубликованы на официальном канале военного ведомства Украины в Telegram.
Под удар попали командные пункты 35-й и 27-й мотострелковой бригад, а также 2-й общевойсковой армии ВС России.
- Боевую работу выполнили подразделения ВВС и ракетных войск и артиллерии… Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Уничтожение оккупантов продолжается, - сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери ВС РФ при этих ударах сейчас уточняются.