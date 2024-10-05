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ВСУ «обнулили» три командных пункта ВС РФ

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  • 5.10.2024, 16:01
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ВСУ «обнулили» три командных пункта ВС РФ

С помощью Storm Shadow и GMLRS.

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 5 октября отчитался об успешных ударах по командным пунктам вооруженных сил РФ. Были уничтожены три важных военных объекта врага.

Детали опубликованы на официальном канале военного ведомства Украины в Telegram.

Под удар попали командные пункты 35-й и 27-й мотострелковой бригад, а также 2-й общевойсковой армии ВС России.

- Боевую работу выполнили подразделения ВВС и ракетных войск и артиллерии… Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Уничтожение оккупантов продолжается, - сообщили в Генштабе ВСУ.

Потери ВС РФ при этих ударах сейчас уточняются.

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