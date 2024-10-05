Welt: НАТО развернет еще 49 боевых бригад из-за угрозы от РФ 2 5.10.2024, 16:17

Каждая страна Альянса получит свои целевые показатели, которых нужно достичь.

Из-за растущей угрозы со стороны России НАТО планирует увеличить совокупное количество войск еще примерно на 250 тысяч человек. Об этом пишет Welt am Sonntag (перевод - «Униан») со ссылкой на еще не обнародованные планы, которые попали в руки журналистов.

Согласно конфиденциальным документам Министерства обороны Германии, весной 2024 года страны НАТО наконец договорились о минимально необходимом потенциале для защиты от возможной агрессии РФ.

Эти «минимальные требования к возможностям» установлены двумя высшими военными командующими НАТО - генералом США Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье. Если в 2021 году считалось достаточным иметь 82 боевые бригады на все страны НАТО вместе, то в будущем их должно быть 131. Таким образом, Альянс увеличит количество бригад сразу на 49, и каждая из них будет составлять около 5000 солдат. Для командования этими войсками количество «боевых корпусов» в НАТО должны увеличить с нынешних 6 до 15, а штабов дивизий - с 24 до 38.

Существует также потребность в увеличении количества вооружений, в частности систем противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также средств логистики и транспорта. Ожидается, что количество наземных зенитных установок увеличится с 293 до 1467 - это увеличение на 1174 единиц, включая такие системы вооружения, как Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а также средства защиты на близком расстоянии. Также ожидается увеличение количества вертолетов с 90 до 104 единиц.

Как отмечает Welt, это общие требования ко всем 32 странам-членам НАТО, которые будут распределены между ними. Целевые показатели для каждой страны будут зависеть от уровня «богатства» и численности населения, говорится в документах Министерства обороны Германии.

Например, на Берлин возложено около 9,28% всех общих возможностей. Таким образом Бундесверу придется развернуть пять-шесть дополнительных боевых бригад, а также персонал дополнительного боевого корпуса и еще одно вертолетное подразделение. Сейчас в Бундесвере есть восемь бригад, девятая создается, а десятая планируется к 2031 году.

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