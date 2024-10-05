Зеленский: Украина представит план победы на «Рамштайне» 5.10.2024, 17:10

Уже на следующей неделе.

25-ая встреча Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится 12 октября. О ее подготовке сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это первое заседание на уровне лидеров. На этом заседании будет представлен украинcкий план победы, сообщает FREEДOM.

- Мы представим план победы — четкие, конкретные шаги к справедливому завершению войны. Решительность наших партнеров и усиление Украины — это то, что может остановить российскую агрессию, — написал президент Украины.

Председательствовать на заседании в формате «Рамштайн» будет президент США Джо Байден, чтобы лично скоординировать усилия более чем 50-ти стран, которые поддерживают Украину.

Также, по словам генсека НАТО Марка Рютте, на встрече обсудят вопрос разрешения применять Киеву дальнобойное оружие по военным объектам в России.

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