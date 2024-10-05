«Дракон» против танка: украинские военные показали эффектное уничтожение российской техники 1 5.10.2024, 17:51

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Это первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.

Военные украинского батальона «Злые сапсаны» 30 ОМБр уничтожили российский танк дроном «дракон». События произошли на Донецком направлении,

Это первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА. События произошли на Донецком направлении, говорится в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным военных, это, вероятно, первый зафиксированный случай поражения техники таким типом БПЛА.

В то же время, военные отметили, что подразделения Сухопутных войск эффективно применяют беспилотные системы против противника по всем направлениям.

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