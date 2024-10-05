На белорусском аукционе активно торговались за битый Porsche 2 5.10.2024, 18:09

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Какова финальная ставка?

В минувшем месяце на площадке belauction.by открыли торги на разбитый Porsche Cayenne S Hybrid, выпущенный в 2010 году. За машину развернулось активное сражение: сделано было 123 ставки. 2 октября аукцион закончился и стало известно, по какой цене иномарка ушла с молотка, пишет av.by.

Гибридный автомобиль имеет пробег 223 740 км. Porsche заводится и едет, однако побывал в ДТП. В описании лота предупреждают о возможных скрытых дефектах. Замок капота при аварии не пострадал.

Авто ввезли в Беларусь в октябре 2013-го. В стране у машины был один владелец; имеется два ключа.

Первая ставка на иномарку была сделана 17 сентября и равнялась 1 200 BYN. Финальная же оказалась практически в 42 раза больше — 50 011 BYN (около 15,4 тыс. долларов по актуальному курсу).

Итоговая цена выигранного лота, как отмечают на площадке, складывается из суммы максимальной ставки и сбора аукциона. Последний для конечной ставки от 10 000 до 19 999 у. е. составляет 7%.

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