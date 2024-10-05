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«У Лукашенко совсем крыша поехала»

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  • 5.10.2024, 18:29
  • 3,854
«У Лукашенко совсем крыша поехала»

Шизофрения прогрессирует.

Во время посещения агрогородка Парахонск на Брестчине Лукашенко сделал ряд высказываний, которые заставили читателей сайт Charter97.org усомниться в его адекватности.

Приводим некоторые их комментарии:

«У сипатого совсем крыша поехал, не соображает, что несёт».

«Интересно, как по научному называется болезнь Лукашенко, когда мозг превращается в кость?»

«Лечить Луку будут касторкой и током».

«УЛукашенко нет ни капли белорусской крови. Только на руках».

«Прихвостень кремлёвский! Он и его банда уже точно не белорусы!»

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