«У Лукашенко совсем крыша поехала»1
- 5.10.2024, 18:29
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Шизофрения прогрессирует.
Во время посещения агрогородка Парахонск на Брестчине Лукашенко сделал ряд высказываний, которые заставили читателей сайт Charter97.org усомниться в его адекватности.
Приводим некоторые их комментарии:
«У сипатого совсем крыша поехал, не соображает, что несёт».
«Интересно, как по научному называется болезнь Лукашенко, когда мозг превращается в кость?»
«Лечить Луку будут касторкой и током».
«УЛукашенко нет ни капли белорусской крови. Только на руках».
«Прихвостень кремлёвский! Он и его банда уже точно не белорусы!»