«У Лукашенко совсем крыша поехала» 1 5.10.2024, 18:29

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Шизофрения прогрессирует.

Во время посещения агрогородка Парахонск на Брестчине Лукашенко сделал ряд высказываний, которые заставили читателей сайт Charter97.org усомниться в его адекватности.

Приводим некоторые их комментарии:

«У сипатого совсем крыша поехал, не соображает, что несёт».

«Интересно, как по научному называется болезнь Лукашенко, когда мозг превращается в кость?»

«Лечить Луку будут касторкой и током».

«УЛукашенко нет ни капли белорусской крови. Только на руках».

«Прихвостень кремлёвский! Он и его банда уже точно не белорусы!»

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