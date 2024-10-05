Пять фильмов, которые можно пересматривать вечно 3 5.10.2024, 18:37

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Один из них - «Достучаться до небес».

Осень сделала свое дело, и после рабочей недели больше всего хочется остаться дома и греться под пледом. Собрали подборку культовых фильмов разных времен, которые можно пересматривать много раз.

«Достучаться до небес» (1997)

Судьба сводит героев картины в больнице, где врачи выносят им смертный приговор. Счет времени их жизней идет на часы. Украв машину с миллионом немецких марок в багажнике, они сбегают из больницы. Их преследуют наемные убийцы, они становятся грабителями поневоле, за ними гонится полиция, они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперед, навстречу своей судьбе.

«Назад в будущее» (1985)

Подросток Марти с помощью машины времени, сооружённой его другом-профессором доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, ещё подростками, и другом-профессором, совсем молодым.

«Фантомас» (1964)

Первый фильм знаменитой трилогии о невероятных приключениях комиссара Жюва, преследующего неуловимого преступника Фантомаса. Париж потрясен сенсационными и дерзкими преступлениями, совершенными таинственным злодеем по имени Фантомас. На его поимку брошены все силы полиции, но Фантомас практически неуловим – он все время меняет облик, ловко ускользая из рук правосудия. Напасть на его след удается только комиссару Жюву с помощью Элен, подруги похищенного журналиста Фандора.

«Зеленая книга» (2019)

Нью-Йорк, 1962 год. Именитый пианист, афроамериканец Дон Ширли уезжает в тур на юг, где ещё сильны расовые предрассудки, а маршрут ограничен правилами так называемой «Зелёной книги». Шофёром он нанимает человека не своего круга — вышибалу Тони. Это турне изменит их навсегда.

«Трасса 60» (2001)

У Нила Оливера есть все, чтобы считать свою жизнь удачной: он родился в обеспеченной семье, его ждет замечательная карьера юриста, и он вот-вот станет мужем красотки. Но в один момент мысли парня захватывает загадочная девушка, которую он видит исключительно во сне. Именно на ее поиски Нил решает отправиться в компании необычного Гранта. И все бы ничего, но это путешествие пройдет по трассе 60, которую невозможно найти ни на одной карте.

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