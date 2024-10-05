В Минске стало слишком много электрокаров? 5.10.2024, 19:04

Крик души владельца «электрички».

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель по имени Антон, который является владельцем электрокара. Мужчина решил пожаловаться на замучившую его проблему с зарядными станциями в центре Минска.

В пример он приводит ту, что находится на пр. Победителей, 7А (на парковке за БЦ Royal Plaza и ТЦ Galleria). Как рассказывает Антон, зарядка постоянно оказывается занята из-за автомобилей, которые уже восполнили свои батареи, но продолжают оставаться на специальных парковочных местах.

— В этот раз пришлось звонить в ГАИ. С момента звонка в милицию и до освобождения парковочных мест прошло минимум полчаса, — поделился мужчина. — Возмущает не только то, что водители после зарядки не освобождают место, — многие еще и не признают нарушение. Отдельные ведут себя вызывающе, как сегодня водитель «Лисяна».

Я поинтересовался, почему он так поступает. Тот на все вопросы отвечал вопросами, мол, а что такого? Также сказал, что не видит в приложении, заряжено ли авто. По голосу было слышно: вину не признает. А на мой вопрос о том, знает ли он, сколько времени требуется его машине для зарядки (с учетом мощности станции и остатка «топлива»), ответил отрицательно. Еще мужчина добавил, мол, он из окна офиса не видит, восполнило авто батарею или нет.

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