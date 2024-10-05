Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пейджеры и рации 5.10.2024, 19:20

После атак в Ливане.

Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам проносить на борт пейджеры и рации. Это случилось после того, как у боевиков «Хезболлы» в сентябре в рамках атаки взорвались устройства связи, сообщает Reuters.

«Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности», - говорится на сайте авиакомпании.

Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока также добавила, что полеты в Ирак и Иран будут приостановлены до вторника, а полеты в Иорданию возобновятся в воскресенье.

Кроме того, до 15 октября будут приостановлены рейсы в Ливан из-за эскалации атак Израиля на поддерживаемую Ираном «Хезболлу», включая удары вблизи аэропорта Бейрута.

Несколько других авиакомпаний также приостановили полеты в Бейрут и другие аэропорты на фоне обострении ситуации.

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