Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пейджеры и рации
- 5.10.2024, 19:20
После атак в Ливане.
Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам проносить на борт пейджеры и рации. Это случилось после того, как у боевиков «Хезболлы» в сентябре в рамках атаки взорвались устройства связи, сообщает Reuters.
«Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности», - говорится на сайте авиакомпании.
Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока также добавила, что полеты в Ирак и Иран будут приостановлены до вторника, а полеты в Иорданию возобновятся в воскресенье.
Кроме того, до 15 октября будут приостановлены рейсы в Ливан из-за эскалации атак Израиля на поддерживаемую Ираном «Хезболлу», включая удары вблизи аэропорта Бейрута.
Несколько других авиакомпаний также приостановили полеты в Бейрут и другие аэропорты на фоне обострении ситуации.