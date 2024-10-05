Что почем на минской Комаровке в первые выходные октября 5.10.2024, 20:27

Арбузы подешевели.

Суровое похолодание не останавливает минчан от выгодных покупок в субботнее утро. Пока местные торговцы отчаянно согреваются чаем, покупатели охотятся за томатами по 2 рубля и сладким перцем от 3 рублей, пишут «Минск-Новости».

Без лишних слов сразу обратимся к ценам. Минимальная стоимость винограда — 4-5 рублей за кило. За сорта подороже придется отдать около 8–10. Нектарины на рынке можно найти даже по 4 рубля, а цены на персики начинаются от 6. Кило апельсинов за 3 рубля, как в былые времена, уже не купишь. А вот за 5–7 — вполне. Стоимость мандаринов остается внушительной — варьируется от 10 до 20 рублей. Лимоны кое-где можно найти по 8, но усредненный ценник останавливается на 11. За ананасы просят приблизительно 16–20 рублей.

Грейпфруты можно взять по 3,6. А вот гранат, по классике дорогой. Стоимость рубиновых плодов варьируется от 16 до 30 рублей. Кило киви обойдется минимум в 10. Бананы местные торговцы готовы отдать за 4-5. В свободном доступе остается хурма. Сродни гранату, удовольствие не из дешевых — за нее просят вплоть до 35 рублей.

Яблоки все еще можно найти буквально по 1,5 рубля. Спросом пользуются, определенно. Женщина передо мной берет сразу два килограмма — откровенничает с продавцом, мол, дети от очищенных нарезанных яблок в восторге. Любят, кстати, с кислинкой. Вот тут повезло — они дешевле сладких аналогов. Груши отдают по 5–7 рублей.

Стоимость арбузов потихоньку снижается. Теперь отдельные торговцы готовы отдать кило всего за 2 рубля. Обещают, что такой сладкой ягоды больше нигде не найти. За килограмм дыни просят от 3 до 7 рублей. Но из собственных наблюдений могу сказать, что особым спросом она сегодня не пользуется.

То ли дело овощные ряды — тут, как обычно, покупателей хватает. Прилавки пестрят свежей продукцией разных форм и размеров. Томаты продают от 2 рублей за килограмм. Усредненная стоимость составляет приблизительно 5 рублей — торговцы незначительно отклоняются от этого ценника, сбрасывая буквально 50 копеек. Стремятся таким образом выделиться среди конкурирующих точек. И если на людях среднего возраста этот хитрый маркетинговый ход не работает, то пожилые посетители наиболее бюджетные позиции рынка рассматривают в первую очередь.

Огурцы продают от 4 рублей, а вот сладкий перец можно найти и от 3. Не менее выгодным предложением можно назвать черри. Минимальный прайс на помидорки — 7–11 рублей. Разумеется, есть предложения и дороже, вплоть до 30.

Картофель на рынке продают от 1,3 рубля, свекла и морковь буквально на 20 копеек дороже. Ценник на белокачанную капусту и репчатый лук приближается к 2 рублям. Салатный (более сладкий) аналог последнего овоща стоит не менее 3 рублей. Кабачки есть за аналогичную стоимость, баклажаны — от 2,5. Килограмм кукурузы местные торговцы готовы отдать за 2 рубля. Ценник на 100 г зелени варьируется от 1,5 до 5 рублей в зависимости от конкретного вида продукции. Самые недорогие позиции — зеленый лук, укроп, петрушка.

Что касается ягод, в наличии клюква и брусника — от 10 до 13 рублей, малина — 18–25. Кило ежевики можно взять за 20 рублей. Клубнику на рынке теперь встретишь крайне редко, а заплатить за нее придется не меньше 15. За голубику просят около 22 рублей. Наиболее бюджетный вариант — сливы. В самом удачном случае они обойдутся в 5 рублей за кило.

Килограмм чеснока стоит минимум 11 рублей. В свободном доступе остаются шампиньоны. Цена вопроса — от 7 до 11 рублей за кило. Кое-где можно отыскать лисички. Их стоимость составляет в среднем 15–20 рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com