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В Литве задержали военные грузы, предназначенные для российской армии

  • 5.10.2024, 21:31
  • 3,688
В Литве задержали военные грузы, предназначенные для российской армии

Их передадут Украине.

С 27 сентября по 1 октября сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы (ТКТ) Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре груза с различными предметами военного назначения, сообщил LRT.

Отмечается, что таможенники изъяли маскировочные сетки и военную камуфляжную форму.

«Вероятно, что эти грузы предназначены для вооруженных сил Российской Федерации, которые ведут войну против Украины», — говорится в сообщении литовской таможни.

В понедельник, 30 сентября в поезде, следовавшем из Калининграда, нашли партию маскировочных сеток.

По словам таможенников, такие грузы для российской армии обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.

Конфискованные предметы литовская таможня передаст Украине в качестве помощи, добавляет LRT.

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