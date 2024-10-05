В Литве задержали военные грузы, предназначенные для российской армии
- 5.10.2024, 21:31
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Их передадут Украине.
С 27 сентября по 1 октября сотрудники Каунасской территориальной таможни и Таможенной криминальной службы (ТКТ) Литвы обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре груза с различными предметами военного назначения, сообщил LRT.
Отмечается, что таможенники изъяли маскировочные сетки и военную камуфляжную форму.
«Вероятно, что эти грузы предназначены для вооруженных сил Российской Федерации, которые ведут войну против Украины», — говорится в сообщении литовской таможни.
В понедельник, 30 сентября в поезде, следовавшем из Калининграда, нашли партию маскировочных сеток.
По словам таможенников, такие грузы для российской армии обычно отправляют члены различных общественных организаций, действующих в Калининградской области России.
Конфискованные предметы литовская таможня передаст Украине в качестве помощи, добавляет LRT.