Telegram создаст свой аналог Youtube 5.10.2024, 21:55

Видеохостинг планируют «вшить» в базовое приложение.

Мессенджер Telegram намерен запустить собственный видеохостинг наподобие Youtube. Администрация платформы даже объявила конкурс на создание видеоплеера, который можно интегрировать в приложение.

- Telegram объявляет новый конкурс для разработчиков под iOS. Призовой фонд: 50 000$. Срок сдачи работ: 25 октября, 23:59 по дубайскому времени (UTC+4). Объявление итогов: ноябрь 2024, – говорится в сообщении.

По задумке, плеер должен будет работать как с видеороликами, так и с аудиодорожками. Ожидается, что сперва новую функцию добавят в приложение Telegram для устройств на iOS. Позднее она появится на устройствах с Android и компьютерах.

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