The Times: Украина скоро может начать масштабное контрнаступление 6.10.2024, 8:29

3,330

С новой техникой и новыми сформированными бригадами.

Вероятно, Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против российской армии благодаря технике, которую она получает от стран-партнеров, и новым воинским подразделениям, которые формируются в процессе мобилизации. Об этом пишет американское издание The Times.

Кроме того Украина, считает издание, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории страны-агрессора.

Однако даже без их применения ВСУ активно используют свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов. И это приносит свои плоды, отметили в The Times.

Украина, как отмечается, сталкивается с проблемами мобилизации военнообязанных, но расширяется западное производство боеприпасов, а помощь союзников направляется на развитие оборонно-промышленного сектора страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com