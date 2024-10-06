The Times: Украина скоро может начать масштабное контрнаступление
- 6.10.2024, 8:29
- 3,330
С новой техникой и новыми сформированными бригадами.
Вероятно, Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против российской армии благодаря технике, которую она получает от стран-партнеров, и новым воинским подразделениям, которые формируются в процессе мобилизации. Об этом пишет американское издание The Times.
Кроме того Украина, считает издание, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории страны-агрессора.
Однако даже без их применения ВСУ активно используют свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов. И это приносит свои плоды, отметили в The Times.
Украина, как отмечается, сталкивается с проблемами мобилизации военнообязанных, но расширяется западное производство боеприпасов, а помощь союзников направляется на развитие оборонно-промышленного сектора страны.