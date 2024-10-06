Израиль нанес серию ударов по югу Бейрута 6.10.2024, 8:45

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Перед этим ЦАХАЛ предупредил жителей города об опасности.

По данным ливанских государственных СМИ, в ночь с субботы на воскресенье по югу Бейрута было нанесено не менее пяти ударов. Перед этим ЦАХАЛ предупредил жителей ряда районов города об опасности.

Об этом сообщает CNN.

Незадолго до того, как взрывы сотрясли южный Бейрут, представитель израильских военных выступил с «дополнительным предупреждением для жителей южных пригородов Харет-Хрейк и Шуэйфат-эль-Амрусие». Их предупредили, что они находятся рядом с объектами, связанными с Хезболлой, против которых будет действовать Израиль.

Находившаяся на месте съемочная группа CNN зафиксировала серию взрывов на юге Бейрута, в результате которых образовались густые клубы дыма.

По словам журналистов, по крайней мере два взрыва спровоцировали то, что, по всей видимости, было вторичными взрывами. Один из взрывов прогремел на дороге в аэропорт.

По данным Армии обороны Израиля, рано утром в воскресенье по местному времени из Ливана по территории Израиля было выпущено около 30 ракет. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что некоторые из них были перехвачены, другие упали сами.

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