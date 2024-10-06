Forbes: Российские ВКС понесли позорную потерю 4 6.10.2024, 8:53

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Редкий беспилотник-невидимка упал в Украине.

Украинские войска на востоке Украины получили неожиданный подарок, когда редкий беспилотник-невидимка российских ВКС С-70 «Охотник» упал с неба над городом-крепостью Часов Яр. Об этом пишет Forbes.

Россия имеет всего несколько подобных реактивных беспилотников и теперь один из них — или, по крайней мере, его обломки — находится в руках Украины и союзников.

Неясно, пишет издание, что именно привело к падению. Видео, снятое с земли, показывает, как БПЛА дымится, падая на землю, что подразумевает, что он был поврежден. Но повреждения были явно меньше, чем можно было бы ожидать от ракеты класса «воздух-воздух» или класса «земля-воздух».

Одна из вероятных причин заключается в том, что «Охотник» мог столкнуться с мощными радиопомехами вдоль этого сектора линии фронта. Дрон, вероятно, не обладает полной автономностью и вместо этого зависит от постоянной связи с операторами на земле. Эту деталь конструкции, которую украинские и союзные аналитики теперь могут подтвердить или опровергнуть, осматривая останки «Охотника».

Издание отмечает, что это позорная потеря для потрепанных российских ВКС, которые списали более 100 боевых самолетов, включая как минимум один истребитель-невидимку Су-57, из-за украинских пушек, ракет и беспилотников.

Об «Охотнике» впервые стало известно еще в 2019 году и спустя 5 лет после его дебюта неясно, построил ли «Сухой» достаточно таких аппаратов для оснащения ними частей на передовой, пишет издание, не исключая, что это может быть БПЛА для испытаний.

И хотя российским ВКС не в новинку отправлять испытательные самолеты в зоны боевых действий для сбора данных, потеря редкого и дорогостоящего аппарата во время боевых испытаний станет огромным ударом по усилиям по разработке.

Зачем ВС РФ выпустили редкий «Охотник» в полет на линии фронта

Однако очевидно, почему российские ВКС были бы вынуждены развернуть «Охотник», пишет Forbes. ВС РФ теряют свои стандартные разведывательные беспилотники с большой скоростью.

По словам аналитика Эндрю Перпетуа, российские силы совершают около 300 разведывательных вылетов беспилотников каждый день в течение 31 месяца масштабной войны на Украине. В последнее время почти треть этих вылетов заканчивались тем, что беспилотник сбивался.

Возможно, предвидя пробел в наблюдении, россияне пошли на большой риск со своим новейшим, и все еще не полностью готовым дроном. И «Охотник» мог стать жертвой той же украинской обороны, которая уже сделала небо над линией фронта опасным даже для менее совершенных типов дронов.

Технические характеристики и возможности БПЛА

«Охотник-Б» способен нести широкий ассортимент вооружений, включая управляемые и неуправляемые бомбы массой до 1000 кг, а также различные ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух». На аппарате установлен реактивный двигатель АЛ-31, который используется на истребителях Су-27. Агрегат позволяет развивать скорость до 1000 км/ч и достигать дальности почти 6 000 км.

В конце июля аналитик Майя Карлин пришла к выводу, что российский беспилотник С-70 «Охотник», разработанный компанией «Сухой» и Российской авиастроительной корпорацией «МиГ», скорее всего, нескоро пойдет в серию. Проблемы с серийным производством перспективного российского БПЛА связаны со сложностями стелс-технологий, а также с экономическими ограничениями, вызванными западными санкциями.

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