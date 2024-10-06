Литва перехватила военный груз из Калининграда в Москву 6.10.2024, 9:11

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Конфискованные товары были переданы в качестве помощи Украине.

Литовские таможенники усилили контроль пассажирских поездов, следующих из Калининграда в Москву. В результате они обнаружили несколько партий военной экипировки, замаскированной среди обычных грузов.

Об этом сообщает Delfi.

Среди обнаруженных предметов были камуфляжные брюки, маскировочные сети и другая военная форма.

По данным таможни, такие грузы, предположительно предназначенные для российских вооруженных сил, участвующих в войне против Украины, неоднократно отправлялись общественными организациями из Калининградской области.

Самая крупная находка была сделана 2 октября на железнодорожной станции Кибартай, где в почтовом вагоне поезда «Калининград-Москва» обнаружили партию камуфляжных брюк. Еще ранее, с 27 по 29 сентября, на том же маршруте таможенники задержали несколько партий маскировочных сетей.

Конфискованные товары были переданы литовской таможней в качестве помощи Украине.

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