Битва за Балаклаву 6.10.2024, 9:25

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Как олигархи из окружения Путина получают земли в Крыму.

За последние полтора года братья Аркадий и Борис Ротенберги завладели в Балаклавской бухте как минимум 10 участками земли, выяснила «Вёрстка».

Там миллиардеры из ближайшего окружения Путина строят по его поручению яхтенную марину. Участки украинских бизнесменов Ротенберги купили на российских госаукционах. А недвижимостью местных предпринимателей они завладели с помощью чиновников и силовиков, которые заваливают местных собственников судебными исками, ссылаясь на нарушение законов Украины и ее конституцию. Заодно уголовные дела возбудили против сотрудников российской кадастровой службы, которые отказывалась удалять из реестра настоящих владельцев участков.

«Вёрстка» рассказывает, как предприниматели боролись за свое имущество на полуострове и кто спустя десять лет окончательно отобрал их активы.

Война как повод для национализации

В 2022 году в России началась новая волна национализации частной собственности. Под разными предлогами имущество забирают и у иностранных, и российских собственников. Это происходит и в аннексированных Крыму и Севастополе, власти которых отчитались о нескольких тысячах изъятых объектах у украинских владельцев. Легализовали это осенью 2022 года законом, который разрешает национализировать имущество иностранцев, «связанных» с недружественными государствами. «Раньше мы в Крыму стремились избежать национализации частной собственности. Поэтому многие граждане Украины продолжали иметь в республике бизнес после нашего возвращения в Россию, — объяснял в конце 2023-го председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. — Речь в основном о тех, кто подпадает под определение «олигархи» Средства, которые они зарабатывают в Крыму, отправляются на убийство наших военных».

Крымские власти сразу признавали, что планируют продать национализированные объекты российским предпринимателям, «которые не будут тупо выкачивать из них деньги». Еще они пообещали, что приватизация принесет существенные доходы в местный бюджет. «Деньги немаленькие, активы там хорошие. В этом плане совершенный оптимизм», — говорил глава Госсовета Крыма.

До 2022 года отъем имущества в Крыму уже был масштабным. Крупнейшие здравницы и лучшие участки доставались олигархам из ближайшего окружения Владимира Путина — братьям Аркадию и Борису Ротенбергам, Тимченко, Ковальчукам. Но не все желаемые ими объекты было легко получить.

Бухта Ротенбергов

Один из крупнейших проектов Ротенбергов на полуострове — строительство яхтенной марины в Балаклавской бухте в Севастополе. Его начали в 2018 году по поручению Владимира Путина в рамках федеральной программы развития Крыма и Севастополя. В В том же году компания Ротенбергов «Стройгазмонтаж» выиграла тендер на проектирование марины, строительство ведет их компания «Мостотрест», которая занималась Крымским мостом. Место строительства — узкая бухта протяженностью около километра, окруженная холмами. На узкой полоске суши расположены набережные — Таврическая и Назукина. До начала строительства на них находились в основном ветхие здания, долгострои, закрытые промпредприятия. К 2030 году это место планируют преобразить: 600 стоянок для яхт будут окружены променадом и недвижимостью для отдыхающих.

Но препятствием для стройки стали собственники недвижимости в бухте — местные жители и бизнесмены из материковой Украины. Первые претензии, которые касались в основном незаконного строительства, власти к ним предъявили уже в 2014 году. В 2015 участки начали изымать по специальному распоряжению правительства, под предлогом возвращения военным участков, которые были распроданы Министерством обороны Украины. Процесс шел не быстро. Власти предъявляли претензии на участки постепенно, а собственники недвижимости судились за них около 10 лет или судятся до сих пор. Дело ускорилось с началом проекта яхтенной марины, а затем и полномасштабной войны. Так Ротенберги завладели большей частью крупных объектов вокруг бухты. За последние полтора года они завладели там десятью участками земли, которые ранее изъяли у собственников. Кроме того, Ротенберги скупают участки, которые находились в свободной продаже. Покупки оформляются на компании «Порт Ламос» и «Дели Христо», подконтрольные Ротенбергам.

Как «Порт Ламос» и «Дели Христо» связаны с Ротенбергами

«Порт Ламос» и «Дели Христо» через компании «Югинвестпроект» и «Юг Холдинг» принадлежат УК «Фин-Партнер». 9% «Фин-Партнер» принадлежит «Центр‑М», которая 2009 — 2021 годах принадлежала Ротенбергам. Они передали свои доли Алексею Сорокину. На него же записаны 85% «Фин-Партнер». Согласно бизнес-реестрам, Сорокин был учредителем и гендиректором только компаний Ротенбергов. Доли Сорокина и других физлиц, которые владеют и ранее владели Фин-Партнер” с 2015 года находятся в залоге у Мособлбанка, которым до конца 2023 года владели Ротенберги. СМП-банк, которому принадлежит Мособлбанк, продан госбанку ПСБ.

Как украинский бизнес терял активы в Крыму

Среди прочего, в 2024 году Ротенберги смогли наконец овладеть недвижимостью украинского политика и предпринимателя Андрея Сенченко, который боролся за нее с 2010 года. В 2006 — 2014 года он был депутатом Верховной Рады от партии Юлии Тимошенко, участвовал в «Евромайдане», выступил против аннексии Крыма и за блокаду полуострова. До апреля 2022 года возглавлял «Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины». При этом после аннексии, по данным местных СМИ, он сохранил активы в Крыму. Его компания «Золотой символ» зарегистрировалась в российской юрисдикции и владела одноименным яхт-клубом. 25% «Золотого символа» с января 2021 года были оформлены на его сына Дмитрия, с июля 2022 — все 100%.

Эта компания судилась с местными властями за право собственности на недвижимость. В том числе за охотничий домик князя Юсупова на Таврической набережной и за участок с заброшенными зданиями площадью более 1000 кв.м на улице 7 ноября. В 2024 году их выставили на портале «ГИС Торги» на аукцион, который выиграла компании Ротенбергов «Порт Ламос». За ветхую бывшую княжескую собственность площадью 274 кв.м. итоговая цена составила 211,5 млн рублей, за участок — 37 млн. Цена покупки за домик Юсупова очень высокая, сказал «Вёрстке» глава крымского агентства недвижимости. Он добавляет, что такая цена экономически не обоснована с учетом необходимой многомиллионной реконструкции здания. По его мнению, подобные проекты будут окупаться очень долго и имеют смысл только в составе инвестпроекта по строительства марину. «Это знаковый объект для всего Крыма, который изменит многое в Балаклаве в плане туризма, поднимет его уровень и цены», — сказал эксперт.

Также после начала войны компания Сенченко лишилась яхт-клуба, так как власти расторгли заключенный в 2022 году договор аренды причалов, а в 2024‑м потребовали убрать яхты с причала. Правда, схожие проблемы с местными власти у Сенченко были и до аннексии. Еще в 2010 году, когда его соратница Юлия Тимошенко проиграла выборы, Сенченко обвинял президента Виктора Януковича в в рейдерском захвате этого яхт-клуба.

Летом 2023 года Ротенберги за 105 млн выкупили на аукционе недостроенную гостиницу, которую изъяли у украинского бизнесмена Алексея Пляса. В качестве обоснования для продажи объекта на сайте ГИС торги выложили только скан газеты, где опубликовано объявление о продаже арестованного имущества должников, включая Алексея Пляса. В 2016 году суд признал строение незаконным и обязал снести его за свой счет, в случае отказа сумма потраченная на снос должна была быть взыскана с Пляса. Согласно реестрам, он владеет несколькими компаниями в Украине. В 2022 году власти запланировали потратить на снос 286 млн рублей и возместить расходы бюджета за счет продажи имущества Пляса. Летом 2024 года здания гостиницы площадью 1244 кв.м. снесли, они располагались на участке площадью 3500 кв.м.

Эксперт центра Карнеги по Украине Константин Скоркин подтверждает заявления крымских чиновников о том, что на полуострове после аннексии работали проекты крупных украинских бизнесменов. Они также имели возможность отстаивать свое имущество в судах, так как до 2022 года сохранялись неофициальные контакты между представителями украинских и крымских элит, говорит Скоркин. В пример он приводит назначенного Россией губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, который был депутатом парламента Украины и вел бизнес в Крыму. Даже после начала войны журналисты находили бизнес в Крыму у соратника Владимира Зеленского. «После 2022 все связи, конечно, резко оборвались, тут нужно было окончательно определяться — с Украиной или Россией. И крымское руководство показывает жест лояльности в сторону Москвы по вопросу собственности», — рассказывает Скоркин.

Сговор против местных

Если для изъятия недвижимости украинских бизнесменов с 2022 года есть удобный закон, то для получения имущества местных жителей все еще требуется дополнительные усилия, даже миллиардерам из окружения Путина.

Крымский предприниматель Владимир Ованесов в 2022 году обратился в местный суд с требованием восстановить за ним право собственности над зданиями на Таврической набережной д. 28 – 29, которые он в 2006 купил у частного лица. До этого они принадлежали Минобороны Украины. Из материалов дела следует, что ГУП «Проект развития Балаклавы», которое также занимается проектом марины, продало эту недвижимость компании Ротенбергов «Порт Ламос» под новыми кадастровыми номерами. Их Ованесов также требовал удалить из реестра, суд отказал удовлетворить его требования по нескольким противоречивым причинам. Судья счел сделку по продаже имущества Минобороны Украины незаконной. Свое мнение суд аргументировал несколькими законами Украины и ее конституцией. Также суд заявил, что недвижимость Ованесова изъяли в соответствии с распоряжением правительства Севастополя от 2015 года. Крымские СМИ в 2016 году называли его тайным, так как распоряжение нигде не публиковалось, а имущество со ссылкой на него изымали внезапно для владельцев.

Предприятие «Проект развития Балаклавы» также подавал в арбитражный суд иск к местному отделению государственной кадастровой службы России с требованием удалить из реестра номера, по которым здания были записаны на Ованесова. Поначалу служба отказала ГУП в требовании удалить эти номера. Судебный иск таком случае можно считать применением административного ресурса, отмечает в разговоре с «Вёрсткой» директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов. «То есть госорганизация подает в суд на другую государственную службу — в интересах Ротенберга. Это достаточно редкий в российской судебной системе случай, когда люди просто приходят и требуют обнулить старые кадастровые номера, которые реально существовали, и получены в рамках правопреемственности», — говорит антикоррупционный эксперт. Схему с кадастровыми номерами можно охарактеризовать как рейдерский захват, считает Шуманов.

Но севастопольский арбитраж весной 2022 года отклонил иск ГУП. Арбитраж сослался на закон 2014 года о преемственности права собственности за прежними владельцами, а также отметил, что смена кадастрового номера не должна вести к смене собственника. В результате решений арбитражного и городского суда сложилась правовая коллизия, отмечает Шуманов. Первый не признал право собственности за компанией Ротенбергов, а второй — за Ованесовым. По мнению Шуманова, разницу в решениях судов можно объяснить тем, что арбитражные суды в России менее коррумпированные. Кроме того, за желаемыми Ротенбергами объектами могут стоять представители местной элиты, поэтому арбитраж, как минимум, старается склонить влиятельные стороны конфликта к мировому или более правовому соглашению. Местные СМИ писали, что Ованесов был директором ресторана, который связывают с бывшим губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Но на мировое соглашение Ротенберги идти отказались. Ованесова объявили в розыск в связи с возбуждением дела по статье о мошенничестве в крупном размере по «факту неправомерного оформления права собственности на объекты недвижимого имущества», принадлежащих правительству Севастополя«. Среди подозреваемых также сотрудники управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя. Об этом в конце 2023 года сообщили провластные телеграм-каналы. По их словам, уголовное дело было возбуждено по поводу другого объекта недвижимости Ованесова — на набережной Назукина, 37. Якобы после включения в 2020 году объекта в план сноса для строительства марины, Ованесов «уговорил» компанию Ротенбергов «Мостотрест» купить здание за 100 млн (при кадастровой стоимости 25 млн). Дошло ли дело до суда — неизвестно, «Вёрстке» не удалось найти его в картотеке. О возбуждении дел против сотрудников кадастровой службы в 2021‑м и 2022‑м сообщал Следственный комитет Севастополя. Телеграм-каналы утверждают, что дело ведут военная прокуратура и ФСБ. «Вёрстка» нашла гражданское дело по поводу этого объекта, которое тоже началось в конце 2023. В решении первой инстанции говорится, что Департамент имущества подал иск к Ованесову с требованием взыскать с него 12 млн за использование недвижимости на Назукина, 37 «без каких-либо на то правовых оснований». Обосновал эту позицию департамент тем, что в 2013 году апелляционный суд удовлетворил требования «заместителя военного прокурора Военно-Морских Сил Украины в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к Ованесову» о возвращении объекта военным.

В выписке из ЕГРН сказано, что физлицо (вероятно, Ованесов) владел объектом с августа 2020 по октябрь 2022 года. Тогда же, по данным телеграм-каналов, власти распорядились включить здание в реестр собственности Севастополя. В открытом доступе такого распоряжения найти не удалось. В выписке сказано, что право собственности перешло Севастополю и ГУП «Проект развития Балаклавы», которое в конце 2023 года продало объект компании Ротенбергов «Порт Ламос».

Другой пример — с крымской компанией «Сябры» — показывает, к какому «правовому» соглашению с Ротенбергами бизнес подталкивают местные суды и чиновники, считает Шуманов. Работающая в Севастополе с начала нулевых компания около десяти лет судилась за недвижимость на Таврической набережной, 32. Ее экс-владелец Леонид Сушко — бывший депутат Балаклавского райсовета от Прогрессивной социалистической партии Украины. В 2015 года здание изъяло государство, после чего «Сябры» арендовали его у госорганизации, говорится в материалах судебных дел. При этом около 10 лет не прекращались суды по поводу требования властей снести «самовольные» постройки на участке. В 2022 году начался решающий суд для компании суд. Департамент хозяйства потребовал запретить компании совершать сделки с объектом. Арбитражный суд отказал департаменту и наложил запрет на регистрационные действия с объектом, чтобы «спорный» объект не был отчужден третьими лицами. Затем дело постоянно переносилось, пока в августе 2024 года третьим лицом к нему не был привлечен «Порт Ламос» Ротенбергов. Через месяц эта компания становится владельцем «Сябров». «Ротенберги привлекли админ ресурс, организовали судебную волокиту и запрет регистрационных действий, — говорит Шуманов. — Очевидно, что сделка совершена под давлением».

По данным реестров, Сушко больше теперь не принадлежат никакие компании, свое ИП он закрыл в 2022, а с 2023 судится в Севастополе с МВД, которое отказывается ставить на учет машину Bentley 2004 года с украинским техпаспортом.Нам не удалось с ним связаться, по старому номеру «Сябров» не ответили.

Тайные сделки и аукционы продолжаются

Приватизация одного из старейших кинотеатров Крыма «Родина» вызвала скандал, который показал, что местные власти могут тайно продавать недвижимость Ротенбергам. Местные депутаты в августе этого года пожаловались в прокуратуру на то, что здание департамент имущества продал в обход программы публичной приватизации госимущества. Департамент ответил, что продал здание «Порт Ламосу», а проведение аукциона необязательно. Прокуратура нарушений не нашла, заявив, что аукцион на самом деле состоялся. Местному депутату удалось выяснить только стартовую цену по аукциону за участок площадью около 1000 кв.м — 5 млн рублей. «Вёрстке» найти в реестре аукционов этот лот тоже не удалось. Ротенберги в жалобах депутатов и местных СМИ не упоминались.

В районе Балаклавской бухты Ротенберги также приобрели через аукционы недвижимость, которая ранее числилась за ФСБ. Это часток улице 7 ноября (уч.3) площадью 4315 кв.м, на котором находятся заброшенные здания.

«Порт Ламос» также купил два участка, которые выставлялись на сайтах объявлений. В бухте на набережной Назукина, 17 компания Ротенбергов купила здание ресторана площадью 500 м для перестройки его под гостиницу, сообщало издание Forpost. В 2020 году здание выставляли на продажу за 80 млн. Также, по данным издания, в Севастополе на улице Новая, 16 «Порт Ламос» для строительства апартаментов купила участок площадью 9 тыс.кв.м, который ранее продавался по цене 47 млн рублей.

Процесс консолидации Ротенбергами недвижимости в Балаклавской бухте далек от завершения. Аукционы по продаже недвижимости продолжаются. ГУП «Проект развития Балаклавы» подает различные иски к бизнесам в Балаклаве. Через несколько лет после завершения строительства марины за бюджетные деньги, недвижимость, приобретенная Ротенбергами такими путями, должна стать еще более ценным активом.

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