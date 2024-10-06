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Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе

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  • 6.10.2024, 10:25
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Трое детей отравились угарным газом в Кировском районе

В МЧС назвали причину.

Трое детей в Могилевской области попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщили МЧС.

Инцидент произошел 6 октября около трех часов ночи в деревне Збышин Кировского района.

«6 октября в 03.24 поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом трех детей 10 лет, 9 лет и 7 лет», — рассказали в МЧС.

По данным спасателей, дети получили отравление в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи в доме.

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